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Джим Керри шокировал поклонников своей первой постельной сценой

Культура

Она вошла в один из эпизодов сериала «Шучу»

Нью-Йорк, США, 25 сентября 2018, 13:49 — REGNUM  Джим Керри поверг своих поклонников в шок постельной сценой, которая была показана в одном из эпизодов сериала «Шучу» (Kidding). Соответствующие кадры опубликовал 24 сентября портал Daily Mail.

В шоу была показана постельная сцена, в которой снялся сам Керри и актриса Джинджер Гонзага. По сюжету героиня Гонзага страдает от онкологического заболевания, в процессе лечения которого она потеряла волосы.

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Напомним, в сериале «Шучу» Джим Керри играет ведущего детского шоу по имени Джефф, который в определённый момент своей жизни сталкивается с большими проблемами на работе и в семье.

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