Джим Керри шокировал поклонников своей первой постельной сценой

Нью-Йорк, США, , 13:49 — REGNUM Джим Керри поверг своих поклонников в шок постельной сценой, которая была показана в одном из эпизодов сериала «Шучу» (Kidding). Соответствующие кадры опубликовал 24 сентября портал Daily Mail.

В шоу была показана постельная сцена, в которой снялся сам Керри и актриса Джинджер Гонзага. По сюжету героиня Гонзага страдает от онкологического заболевания, в процессе лечения которого она потеряла волосы.

Читайте также: Съёмочные площадки «Игры престолов» в Северной Ирландии превратят в музеи

Напомним, в сериале «Шучу» Джим Керри играет ведущего детского шоу по имени Джефф, который в определённый момент своей жизни сталкивается с большими проблемами на работе и в семье.

Читайте ранее в этом сюжете: Showtime выпустил трейлер нового сериала с Джимом Керри