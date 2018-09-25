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Съёмочные площадки «Игры престолов» в Северной Ирландии превратят в музеи

Культура

В проекте примет участие телеканал HBO

Дублин, 25 сентября 2018, 12:22 — REGNUM  Замки Северной Ирландии, которые служили площадкой для съёмок сериала «Игра престолов» превратят в музеи. Об этом 24 сентября сообщил журнал Esquire.

В проекте примет участие телеканал HBO, компания намерена превратить бывшие съёмочные площадки в туристические объекты. Речь идёт о таких местах «Игры престолов», как Королевская гавань, Винтерфел и Чёрный замок.

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, актер Педро Паскаль, исполнивший в сериале «Игра престолов» роль Оберина Мартелла, снимется в фильме «Чудо-женщина 1984». Он сыграет бога смерти Аида.

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