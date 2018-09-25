Мэл Гибсон замахнулся на создание ремейка культового вестерна «Дикая банда»

Лос-Анджелес, США, , 11:42 — REGNUM Актёр, продюсер и режиссёр Мэл Гибсон снимет ремейк классического культового вестерна «Дикая банда», который в 1969 году выпустил режиссёр Сэм Пекинпа. Об этом 24 сентября сообщил портал MovieWeb.

https://twitter.com/movieweb/status/1044379767154204672

Производством картины займётся кинокомпания Warner Bros. Гибсон также займёт должность продюсера проекта. На данный момент неизвестно, сделает ли он точный ремейк или сюжет будущей картины будет чем-то отличаться от оригинала.

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Напомним, в 2017 году Мел Гибсон получил «Оскар» и «Золотой глобус» в номинациях «Лучшая режиссура» за работу над фильмом «По соображениям совести», главную роль в котором исполнил Эндрю Гарфилд. В основу картины легла реальная история жизни капрала Десмонда Досса.

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