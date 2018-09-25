Актёр, продюсер и музыкант Уилл Смит празнует 50-летний юбилей

Лос-Анджелес, США, , 10:10 — REGNUM Сегодня 25 сентября 2018 года известный актёр, музыкант, продюсер и режиссёр Уилл Смит празднует 50-летний юбилей. Он родился в 1968 году в городе Филадельфия (штат Пенсильвания, США).

Первоначальную известность Уилл Смит получил не как актёр, а как хип-хоп исполнитель, известный под псевдонимом Fresh Prince. Он начал работать вместе с диджеем Джеффом Таунсом. Таунс был весьма высокоуровневым диджеем-мастером, а Смит был известен тем, что открыто называл ганста-рэп «отстоем», предпочитая ему более «весёлый» поджанр хип-хопа.

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В 1990-м году на телеэкраны вышел сериал «Принц из Беверли-Хиллз», в котором актёр исполнял роль самого себя, шоу достаточно быстро стало популярным. Первой серьёзной работой в полнометражном фильме для Уилла Смита стала роль в боевике «Плохие парни», который вышел в 1995 году.

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