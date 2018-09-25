Названа дата выхода фильма DC «Хищные птицы» с Марго Робби

Лос-Анджелес, США, , 10:27 — REGNUM Стала известна дата выхода нового фильма киновселенной DC «Хищные птицы» (Birds of Prey) про сумасшедшую злодейку Харли Квинн, роль корой исполнит Марго Робби. Об этом 24 сентября сообщил портал MovieWeb.

В кинотеатрах США картину режиссёра Кэти Янь покажут 7 февраля 2020 года. Студия DC пока что держит подробности сюжета в секрете, однако известно, что в центре повествования будет находится группа персонажей, которые рещили объединиться для уничтожения общего врага.

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Напомним, данная картина станет следующей экранизацией комиксов DC после «Чудо-женщины 1984». Ранее СМИ сообщили о том, что в фильме могут сняться актрисы Мэри Элизабет Уинстэд («Кловерфилд, 10»), Кристин Милиоти («Волк с Уолл-стрит») и Маргарет Куэлли («Славные парни»). Все они соревнуются за право сыграть Охотницу.

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