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Создатели сериала «Южный парк» выпустили тизер 22 сезона

Культура

Первый эпизод продолжения выйдет в эфир 26 сентября 2018 года

Нью-Йорк, США, 25 сентября 2018, 08:48 — REGNUM  Пока все поклонники анимационного шоу «Южный парк» ожидают выхода на экраны нового сезона, создатели мультсериала выпустили тизерный ролик. Он был опубликован 24 сентября на портале Screen Rant.

В новом видео фаната сериала увидят, как Рэнди отчаянно пытается помочь своей жене Шерон в том, чтобы она научилась контролировать свои эмоции, а Картман проваливает контрольный тест по математике.

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Напомним, первая серия продолжения популярного сатирического шоу выйдет в эфир телеканала Comedy Central 26 сентября 2018 года.

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