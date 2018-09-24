Понедельник, 24 Сентября 2018 года
14:20:39 МСК

Актриса озвучки рассказала о судьбе игры «Ходячие мертвецы»

Культура

По информации Мелиссы Хатчинсон, после выпуска второго эпизода студия Telltale Games будет закрыта

Лос-Анджелес, США, 24 сентября 2018, 13:21 — REGNUM  Вторая часть игры «Ходячие мертвецы» от студии Telltale Games может оказаться незавершённой, а сама студия может закрыться после выпуска второй серии финального сезона. Об этом 23 сентября на своей странице в Twitter рассказала актриса озвучки Мелисса Хатчинсон.

https://twitter.com/Melyhutch/status/1043622786743169024

Хачинсон пояснила, что очень сожалеет, но сама ничего не знает о дальнейшей судьбе финального сезона игры и самой студии, кроме того, что после выпуска второго эпизода Telltale Games будет закрыта.

Читайте также: Роберт Инглунд вновь перевоплотиться во Фредди Крюгера

Напомним, Мелисса Хатчинсон озвучивала персонажа по имени Клементина. Ранее СМИ сообщили, что из Telltale Games были уволены 250 сотрудников. Доделывать игру к выпуску будут лишь 25 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: представлен новый персонаж игры Death Stranding

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Компьютерные игры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить