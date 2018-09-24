Актриса озвучки рассказала о судьбе игры «Ходячие мертвецы»

Лос-Анджелес, США, , 13:21 — REGNUM Вторая часть игры «Ходячие мертвецы» от студии Telltale Games может оказаться незавершённой, а сама студия может закрыться после выпуска второй серии финального сезона. Об этом 23 сентября на своей странице в Twitter рассказала актриса озвучки Мелисса Хатчинсон.

https://twitter.com/Melyhutch/status/1043622786743169024

Хачинсон пояснила, что очень сожалеет, но сама ничего не знает о дальнейшей судьбе финального сезона игры и самой студии, кроме того, что после выпуска второго эпизода Telltale Games будет закрыта.

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Напомним, Мелисса Хатчинсон озвучивала персонажа по имени Клементина. Ранее СМИ сообщили, что из Telltale Games были уволены 250 сотрудников. Доделывать игру к выпуску будут лишь 25 человек.

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