Роберт Инглунд вновь перевоплотиться во Фредди Крюгера

Лос-Анджелес, США, 24 сентября 2018, 13:03 — REGNUM Актёр Роберт Инглунд вновь исполнит роль ужасного Фредди Крюгера. Он появится в одном из эпизодов комедийного сериала «Голдберги» (The Goldbergs). Об этом 23 сентября сообщил портал SlashFilm.
https://twitter.com/TheGoldbergsABC/status/1043206792740777984
В одной из серий шестого сезона, посвящённой Хэллоуину, Адам Голдберг (Шон Джамброун), посмотрит фильм «Кошмар на улице Вязов» и длительное время будет находиться под сильным от него впечатлением. В этот момент ему и явится старина Фредди.
Читайте также: Стало известно, кто исполнит роль Старгёрл в новом сериале DC
Напомним, сериал «Голдберги» создан Адамом Ф. Голдбергом. Одну из главных ролей в нём исполняет актриса Венди Маклендон-Кови, она играет «матриарха» семейства Беверли Голдберг.
Читайте ранее в этом сюжете: Компания Netflix замахнулась на культовую Diablo
Читайте развитие сюжета: Видео: Хоакина Феникса впервые поймали в образе Джокера