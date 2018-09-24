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Роберт Инглунд вновь перевоплотиться во Фредди Крюгера

Культура

Маньяк явится одному из героев комедийного сериала «Голдберги»

Роберт Инглунд вновь перевоплотиться во Фредди Крюгера
Цитата из к/ф «Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна». реж Ренни Харлин. 1988. США
Фредди Крюгер

Лос-Анджелес, США, 24 сентября 2018, 13:03 — REGNUM  Актёр Роберт Инглунд вновь исполнит роль ужасного Фредди Крюгера. Он появится в одном из эпизодов комедийного сериала «Голдберги» (The Goldbergs). Об этом 23 сентября сообщил портал SlashFilm.

https://twitter.com/TheGoldbergsABC/status/1043206792740777984

В одной из серий шестого сезона, посвящённой Хэллоуину, Адам Голдберг (Шон Джамброун), посмотрит фильм «Кошмар на улице Вязов» и длительное время будет находиться под сильным от него впечатлением. В этот момент ему и явится старина Фредди.

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Напомним, сериал «Голдберги» создан Адамом Ф. Голдбергом. Одну из главных ролей в нём исполняет актриса Венди Маклендон-Кови, она играет «матриарха» семейства Беверли Голдберг.

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