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Стало известно, кто исполнит роль Старгёрл в новом сериале DC

Культура

Персонаж был создан Джеффом Джонсоном

Лос-Анджелес, США, 21 сентября 2018, 14:15 — REGNUM  Роль Старгёрл в новом сериале сериал-студии DC исполнит актриса Брэк Бэссинджер. Об этом 21 сентября сообщил портал The Hollywood Reporter Russia.

Должность шоуранера проекта досталась Джеффу Джонсу, который недавно ушел с поста главы DC и открыл собственную студию. Ожидается, что «Старгёрл» присоединится к другим сериалам DC, которые будут показываться на потоковом сервисе компании.

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Напомним, Старгёрл — это девушка по имени Кортни Уитмор, обладающая рядом сверхспособностей, персонаж был создан самим Джеффом Джонсоном. Впервые на экране Старгёрл появилась в мультсериале «Лига справедливости».

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