Данила Козловский выложил в сеть трейлер фильма «На районе»

Москва, 24 сентября 2018, 09:52 — REGNUM Вышел трейлер фильма «На районе», главную роль в котором исполнил Данила Козловский. Актёр опубликовал ролик 23 сентября на своей странице в Instagram.
https://www.instagram.com/p/BoBS0PrhdW-/
Снимала картину режиссёр Ольга Зуева, она же написала сценарий. В центре повествования находятся два друга, которые, нарушая закон, зарабатывают на жизнь. Ново дело ставит их перед вопросом о том, кем они являются на самом деле.
Читайте также: Алексей Герман-младший поддержал квотирование российского кино
Напомним, музыку к фильму написала композитор Даря Чаруша. Премьера картины пройдёт в России 4 октября 2018 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Генри Кавилл может сыграть будущего агента 007
Читайте развитие сюжета: Звезда «Игры престолов» снимется в фильме «Чудо-женщина 2»