Данила Козловский выложил в сеть трейлер фильма «На районе»

Москва, , 09:52 — REGNUM Вышел трейлер фильма «На районе», главную роль в котором исполнил Данила Козловский. Актёр опубликовал ролик 23 сентября на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BoBS0PrhdW-/

Снимала картину режиссёр Ольга Зуева, она же написала сценарий. В центре повествования находятся два друга, которые, нарушая закон, зарабатывают на жизнь. Ново дело ставит их перед вопросом о том, кем они являются на самом деле.

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Напомним, музыку к фильму написала композитор Даря Чаруша. Премьера картины пройдёт в России 4 октября 2018 года.

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