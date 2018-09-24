Алексей Герман-младший поддержал квотирование российского кино

Владивосток, , 09:24 — REGNUM Во Владивостоке в рамках 16-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» состоялся мастер-класс режиссера, сценариста, члена жюри фестиваля Алексея Германа-мл. «Воображать прошлое».

В своих исторических драмах режиссер создает оригинальные поэтические портреты знаковых периодов отечественной истории, не столько реконструируя реальность, сколько отражая общественное представление о них. Он пояснил, что ощущение от времени очень пластично, поэтому создавая художественное пространство фильма важно попасть в массовое ощущение данной эпохи. Это не значит, что надо искажать факты, но не следует идти в разрез с представлениями об эпохе, которое уже сложилось у большинства.

Так, при работе над фильмом «Гарпастум» режиссер обнаружил, что реальный 1914 год и эта же эпоха, которую мы представляем по черно-белым фотографиям, — это разные пространства. Разноцветные вывески делали улицы довольно аляповатыми, пестрыми, а мы привыкли представлять начало XX века как стильный монохромный мир. Так что в «Гарпастуме» Алексей Герман-мл. вместе со своей командой стал создавать своё собственное время: они модернизировали костюмы, меняли ткани, избавились от головных уборов, в которых актеры смотрелись нелепо, то есть приближались не к документально точной реконструкции, а к тому ощущению, которое у всех сложилось по старым фотографиям. Примерно так же шла работа и на «Довлатове» — кинематографисты пытались приблизиться к ощущению эпохи. Как признался режиссер, он старается идти вслед за массовым восприятием, но при этом не соврать.

Сейчас Алексей Герман-мл. погружен в работу над новым историческим фильмом, и в данный момент занимается изучением расцветки немецких танков. Военная драма «Воздух» посвящена трагическим судьбам девушек-лётчиц, которые в самом начале войны пришли в качестве пополнения в действующий полк. Фильм расскажет о первых годах войны; покажет, как месяц за месяцем девушки взрослеют, меняются и в итоге почти все гибнут. К 1942 году в этом полку осталось всего два человека. Режиссер отметил, что «Воздух» — это история нашей победы, завоеванной высокой ценой. В фильме будет минимум компьютерной графики, основное внимание будет приковано к судьбам и подвигу девушек. Исполнительниц главных ролей Алексей Герман-мл. будет искать по всей стране: режиссера не устраивают медийные лица, за которыми тянется сформированный образ.

Говоря о прокате, режиссер вспомнил эпический провал в российском кинопрокате своей ленты «Под электрическими облаками» и грандиозный успех «Довлатова». Он отметил сложности продвижения на экран российского кино: у прокатчиков и кинотеатров просто не остается экранного времени для наших лент, поскольку приоритетное место отдается зарубежным блокбастерам. Алексей Герман-мл. признался, что не во всем согласен с министром культуры РФ Владимиром Мединским, но поддерживает его предложение о квотировании отечественного кино: надо закрывать рынок, пускать в российский прокат не более трех десятков американских фильмов в год, и отдавать больше сеансов российским лентам. Сейчас понятно, что все другие предложенные схемы поддержки в прокате российского кино недостаточно эффективны. Режиссер убежден, что, во всяком случае, надо попробовать ввести квотирование, и посмотреть, что получится.

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