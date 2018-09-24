Генри Кавилл может сыграть будущего агента 007

Лондон, , 09:39 — REGNUM Генри Кавилл может прийти на смену Дэниэлу Крэйгу после выхода 25-го фильма «бодианы» и стать следующим Агентом 007. Об этом 24 сентября сообщил портал «Киноафиша».

Согласно сообщениям инсайдеров, продюсеры проекта действительно рассматривают Кавилла в качестве возможного преемника Крэйга. Однако стоит отметить: на фоне того, что выход 25-го фильма о Джеймсе Бонде отложили на 2020 год из-за смены режиссёра, они наверняка успеют рассмотреть ещё несколько кандидатур.

Читайте также: Алексей Герман-младший поддержал квотирование российского кино

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Генри Кавилл досталась роль ведьмака Геральта в новом проекте сериала Netflix. Также в сети ходят слухи о том, что актёр более не собирается играть Супермена в фильмах студии DC.

Читайте ранее в этом сюжете: Британский актер исполнит роль Геральта в новом сериале по «Ведьмаку»

Читайте развитие сюжета: Данила Козловский выложил в сеть трейлер фильма «На районе»