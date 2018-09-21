Тесса Томпсон опубликовала фотографию со съёмок спин-оффа «Людей в чёрном»

Лос-Анджелес, США, , 14:03 — REGNUM Тесса Томпсон выложила в сеть фотографию со съёмок спин-оффа фильма «Люди в чёрном». Актриса опубликовала снимок 20 сентября на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bn9mnPmnwb4/

На фото также запечатлен кривляющийся Крис Хемсворт. Он и Томпсон одеты в знакомые белые рубашки с чёрными галстуками, на фоне можно заметить большое количество съёмочного оборудования, судя по всему, съёмки картины идут полным ходом.

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Напомним, сценарий к будущему фильму создавали Мэттью Холлауэй и Арт Маркум, оба они ранее работали на такими картинами как «Железный человек» и «Трансформеры: Последий рыцарь». В июле 2018 года стало известно, что Эмма Томпсон вернется в роли агента О, который является главой секретной организации.

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