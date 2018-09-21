Трейлер к «Звёздным войнам» сняли в стиле аниме

Москва, , 11:56 — REGNUM Российский художник Дмитрий Грозов, известный под псевдонимом Ahriman, создал трейлер к четвёртому эпизоду «Звёздных войн», оформленный в стиле аниме. Над его созданием он работал в течение месяца.

Ролик не совпадает с официальным трейлером фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», однако в нём есть все ключевые моменты картины. Персонажи аниме-трейлера говорят по-японски, а их реплики переводят английские субтитры.

Дмитрий Грозов стал известен весной 2018 года благодаря своему проекту Animotion. Художник перерисовывал кадры из известных фильмов в стиле аниме. Больше всего аудитория оценила фрагменты из классических советских лент.

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