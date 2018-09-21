Джейми Фокс снимется в новом фильме Netflix про супергероев

Нью-Йорк, США, , 11:02 — REGNUM Актёры Джозеф Гордон-Левитт и Джейми Фокс примут участие в новом проекте супергеройского фильма компании Netflix. Об этом 20 сентября потоковый сервис сообщил на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/NetflixLifee/status/1042843335960887296

Стоит отметить, что проект находится на ранней стадии разработки, пока что фильм не имеет названия, о дате его выхода также ничего не сообщается. По имеющейся на данный момент информации, снимать картину будут Генри Джуст и Эриель Шульман.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что Netflix обвинили в нарушении авторских прав. Фотограф Шон Хейви заявил, что компания использовала его снимок грозовой тучи в сериале «Очень странные дела».

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