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Летом 2018 года кассовые сборы российских фильмов увеличились в два раза

Культура

Доля отечественных картин в прокате составила 9,4%

Москва, 21 сентября 2018, 10:44 — REGNUM  Летом 2018 года кассовые сборы российских фильмов выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом 21 сентября сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на «Бюллетень кинопрокатчика».

При этом доля отечественных картин в прокате составила 9,4%. Всего за обозначенный период российские кинопроизводители получили от проката своих фильмов 925 млн рублей. Отмечается, что летом 2017 года эту сумма была на 132% меньше.

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Напомним, наибольшим успехом у российских зрителей летом 2018 года пользовались комедия «Ночная смена» Марюса Вайсберга, фильм ужасов «Русалка.Озеро мертвых» Святослава Подгаевского и лента «Лето» Кирилла Серебренникова.

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