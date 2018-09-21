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Опубликовал первый трейлер фильма «Тобол» по книге Алексея Иванова

Культура

Снимал картину режиссёр Игорь Зайцев

Москва, 21 сентября 2018, 08:57 — REGNUM  «Централ Партнершип» выложила в сеть первый трейлер фильма «Тобол», главную роль в котором исполнил Илья Маланин. Ролик был опубликован 20 сентября на YouTube-канале кинокомпании.

В центре повествования находится офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин. Он отправится в Тобольск, где найдёт любовь и столкнётся с заговором князей, занятых поиском золота Яркенда.

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Напомним, роль Петра I в фильме исполнил актёр Дмитрий Дюжев. Снимал картину режиссёр Игорь Зайцев. В основу картины легла одноименная книга писателя Алексея Иванова.

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