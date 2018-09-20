М. Найт Шьямалан представит на Comic Con Russia свой новый фильм «Стекло»

Москва, , 13:06 — REGNUM М. Найт Шьямалан намерен посетить выставку Comic Con Russia, которая будет проходить в Москве с 4 по 7 октября 2018 года. Об этом 20 сентября сообщил портал «Кинопоиск».

https://twitter.com/kinopoiskru/status/1042681217907404800

Режиссёр покажет на ней некоторые материалы своего нового фильма «Стекло», который будет заключительным в трилогии, в которую также входят картины «Неуязвимый» и «Сплит». Встреча режиссёра с поклонниками пройдёт 6 октября 2018 года.

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Напомним, в будущей картине снимутся такие известные актёры, как Брюс Уиллис, Джеймс МакЭвой, Сэмюэл Л. Джексон и Аня Тейлор-Джой. Премьера картины в России пройдёт 17 января 2019 года.