Nissan создал передвижную обсерваторию на базе пикапа Navara

Токио, , 08:53 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan выпустил спецверсию пикапа Navara, предназначенную для астрономов. Автомобиль назвали Dark Sky Concept. О нём 19 сентября рассказал портал Top Gear.

Машина поставляется с прицепом, в котором установлен телескоп Planewave и различное специальное астрономическое оборудование. Отмечается, что комплекс имеет точку Wi-Fi и телевизионный передатчик, позволяющий астрономам производить трансляцию своих наблюдений за звёздами в реальном времени.

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Напомним, на данный момент Nissan поставляет на мировой рынок третье поколение модели Navara. Компания представила этот пикап в июле 2014 года.

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