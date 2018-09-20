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Вышел новый трейлер фильма с Тимоте Шаламе о борьбе с наркозависимостью

Культура

В картине «Красивый мальчик» актёр сыграл реального бывшего наркомана

Сиэтл, США, 20 сентября 2018, 08:18 — REGNUM  Amazon выпустила второй трейлер полнометражного фильма «Красивый мальчик», в основу которого легли воспоминания реальной семьи из США, победювшей проблему наркозависимости. Ролик был опубликован 19 сентября на YouTube-канале компании.

Главную роль в картине исполнил Тимоте Шаламе, он сыграл Ника Шеффа, парня, который долгое время страдал метамфетаминовой зависимостью. Происходящее в картине показывается со стороны отца Ника — Дэвида (Стив Кэрелл).

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Напомним, снял фильм режиссёр Феликс Ван Грунинген («Разомкнутый круг», «Фламандские натюрморты»). В кинотеатрах США ленту начнут показывать 12 октября 2018 года. На данный момент нет информации о дате премьеры «Красивого мальчика» в России.

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