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Опубликован финальный трейлер фильма Дэмьена Шазелла «Человек на Луне»

Культура

Премьера картины в России пройдёт 11 октября 2018 года

Лос-Анджелес, США, 19 сентября 2018, 12:42 — REGNUM  Режиссёр Дэмьен Шазелл и Universal Pictures выложили в сеть финальный трейлер фильма «Человек на луне», в котором роль астронавта Нила Армстронга исполнил Райан Гослинг. Видео было опубликовано 18 сентября на YouTube-канале кинокомпании.

Мировая премьера фильма запланирована на 12 октября 2018 года, в российских кинотеатрах его начнут показывать 11 октября. В картине также снялись такие известные актёры, как Клэр Фой, Джон Бернтал и Кайл Чендлер.

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Напомним, в основу картины легла книга писателя Джеймса Р. Хэнсена «Первый человек: Жизнь Нила О. Армстронга». Созданием сценарной адаптации занимался Джош Сингер.

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