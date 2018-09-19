Опубликован финальный трейлер фильма Дэмьена Шазелла «Человек на Луне»

Лос-Анджелес, США, , 12:42 — REGNUM Режиссёр Дэмьен Шазелл и Universal Pictures выложили в сеть финальный трейлер фильма «Человек на луне», в котором роль астронавта Нила Армстронга исполнил Райан Гослинг. Видео было опубликовано 18 сентября на YouTube-канале кинокомпании.

Мировая премьера фильма запланирована на 12 октября 2018 года, в российских кинотеатрах его начнут показывать 11 октября. В картине также снялись такие известные актёры, как Клэр Фой, Джон Бернтал и Кайл Чендлер.

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Напомним, в основу картины легла книга писателя Джеймса Р. Хэнсена «Первый человек: Жизнь Нила О. Армстронга». Созданием сценарной адаптации занимался Джош Сингер.

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