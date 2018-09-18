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Возвращение Мэри Поппинс: Disney выпустила новый трейлер фильма

Культура

Главную роль в картине исполнила Эмили Блант

Лос-Анджелес, США, 18 сентября 2018, 11:24 — REGNUM  Walt Disney выпустила новый трейлер волшебной сказки «Мэри Поппинс возвращается», в которой роль няни-волшебницы исполнила Эмили Блант. Ролик был опубликован 17 сентября на официальном YouTube-канале кинокомпании.

В США на большие экраны картина выходит 19 декабря 2018 года. Снял её режиссёр Роб Маршалл («Пираты Карибского моря: На странных берегах «). В фильме также снялись такие известные актёры, как Мэрил Стрип, Бен Уишоу и Колин Ферт.

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Напомним, первый фильм по одноимённой серии книг писательницы Памелы Трэверс компания Disney выпустила в 1964 году. В этой ленте дебютировала актриса Джули Эндрюс.

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