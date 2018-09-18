Лимит на прокат иностранных фильмов в РФ устанавливать не будут – Мединский

Москва, , 09:17 — REGNUM В российских кинотеатрах не будет устанавливаться лимит числа сеансов для иностранных фильмов. Введение квоты в 35% на прокат зарубежных картин исключил министр культуры РФ Владимир Мединский.

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Он пояснил, что разрабатываемая мера будет направлена на то, чтобы в многозальных кинотеатрах все сеансы не забивались одним фильмом, чтобы «у зрителя был выбор».

«Я хочу успокоить всех — речь идет о предложениях обычных, принятых во многих государствах, антимонопольных нормах», — цитирует ТАСС слова главы Минкультуры РФ.

Напомним, в начале сентября сообщалось о том, что Минкультуры предложило законодательно ввести лимит на иностранные кинокартины в 35% дневного прокатного времени.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года министр культуры Владимир Мединский предложил законом установить взнос для проката иностранных фильмов — 5 млн рублей. При этом, по словам главы Минкульта, при Фонде кино предполагается создать специальную комиссию, которая будет решать, какие иностранные фильмы освободить от уплаты взноса — в зависимости от их художественной значимости.

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