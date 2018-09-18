В США вручили премию «Эмми»

Лос-Анджелес, США, , 10:59 — REGNUM Церемония вручения телевизионной награды «Эмми» состоялась в американском Лос-Анджелесе, её транслировал телеканал NBC. Главную премию получил сериал «Игра престолов».Экранизация знаменитой саги Джорджа Мартина была признана лучшим драматическим сериалом. Создатели «Удивительной миссис Мейзел» получили награду за лучший комедийный проект. Рэйчел Броснахэн, сыгравшая в сериале домохозяйку Мириам Мейзел, признана лучшей комедийной актрисой. Участница того же проекта Алекс Борштейн награждена за лучшую роль второго плана. Лучшим комедийным актером 2018 года стал Билл Хейдер, сыгравший главного героя в сериале «Барри», его коллега Генри Уинклер получил «Эмми» за лучшую второстепенную роль. Лучшими актерами драматических проектов признаны Клер Фои («Корона») и Мэттью Риз («Американцы»). Наградами также отмечена роль Питера Динклэйджа в «Игре престолов» и Тэнди Ньютона в «Мире Дикого Запада».Снявший «Корону» Стивен Долдри получил статуэтку как лучший режиссер драматического сериала, сценаристы Джоэль Филдс и Джозеф Вайсберг отмечены за работу над «Американцами». Премию также получили сатирическая вечерняя программа Saturday Night Live и мини-сериал «Американская история преступлений».

Напомним, премия «Эмми» считается телевизионным аналогом «Оскара». Её учредили в США в 1949 году.

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