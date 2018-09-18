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«Игра престолов» получила «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал»

Общество

На победу в этой номинации также претендовали сериалы «Мир Дикого Запада», «Рассказ служанки», «Корона», «Очень странные дела», «Это мы» и «Американцы»

Лос-Анджелес, США, 18 сентября 2018, 07:52 — REGNUM  Обладателем премии «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал» стал телесериал «Игра престолов». Церемония награждения прошла 17 сентября в Лос-Анджелесе и демонстрировалась на телеканале NBC.

На победу в этой номинации также претендовали сериалы «Мир Дикого Запада», «Рассказ служанки», «Корона», «Очень странные дела», «Это мы» и «Американцы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в Лос-Анджелесе (США) состоялось ежегодное вручение престижной премии Creative Arts Emmy Awards.

Сериал «Игра престолов», получивший награды сразу в семи номинациях премии, стал одним из лидеров по количеству статуэток.

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