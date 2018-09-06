Власти пообещали поддержку международному фестивалю театров «Царь-сказка»

Великий Новгород, , 09:39 — REGNUM Международный театральный фестиваль «Царь-сказка», который проводится Новгородским театром для детей и молодёжи «Малый», получит поддержку на региональном уровне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на встрече с работниками учреждений культуры.

«Царь-сказка» — это одно из событий, которое прославляет наш город на федеральном и международном уровне. Конечно, этот фестиваль должен продолжаться», — отметил губернатор.

По его словам, фестиваль поддержат и область, и город.

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По словам шеф-координатора фестиваля Татьяны Бобровой, в 2019 году фестиваль состоится в Великом Новгороде уже в 15-й раз. Новгородский театр для детей и молодёжи «Малый» — муниципальное учреждение культуры — проводит его с 1992 года, раз в два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий фестиваль, который состоялся в Великом Новгороде в 2017 году, был под угрозой срыва из-за нехватки средств в городском бюджете.

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