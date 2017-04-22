Фестиваль «Царь-сказка» в 14-й раз открылся в Великом Новгороде

Великий Новгород, , 19:00 — REGNUM

В Великом Новгороде в театре «Малый» открылся XIV международный театральный фестиваль «Царь-сказка». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре фестиваля, первые спектакли 21 апреля представила французская компания Etandonne из Руана, а открылся фестиваль премьерой от хозяина фестиваля — Новгородского театра для детей и молодёжи «Малый».

Новая работа режиссёра Надежды Алексеевой — постановка «Однажды я исчез» — это визуальный спектакль-путешествие о страхах взаимоотношений и понимания реальности.

Всего с 21 по 25 апреля на фестивале свои работы представят театры из России, Португалии, Швеции, Германии, Франции, Латвии, Италии, Лихтенштейна, Бельгии, Кореи и Китая. В программе фестиваля — спектакли для детей и взрослых по произведениям Шекспира, Бродского, Цветаевой, Булгакова, современная драма и библейские мифы, постановки кукольных и драматических театров, современный танец и визуальный театр.

В фойе театра «Малый» во время фестиваля походит выставка театрального плаката Швеции, представляющая более 25 современных театральных афиш Стокгольма. Во время фестиваля также работает творческая лаборатория «Молодая критика — театральное будущее», которая создана при поддержке Союза театральных деятелей России и собрала 16 театроведов из разных уголков России, а также из Риги (Латвия) и Тарту (Эстония).

Напомним, международный театральный фестиваль «Царь-сказка» проводится в Великом Новгороде с 1992 года. За эти годы фестиваль стал одним из ведущих событий в культурной жизни Новгородской области, представив постановки более 150 театров России и зарубежья.