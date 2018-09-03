Сенатору США показалось непатриотичным высказывание Райана Гослинга

Вашингтон, , 09:30 — REGNUM После того, как на Венецианском кинофестивале Райан Гослинг заявил, что подвиг астронавта Нила Армстронга является достижением всего человечества, на него обрушились с критикой некоторые американские политики. Об этом 2 сентября сообщил портал IndieWire.

После выступления Гослинга сенатор США от штата Флорида Марк Рубио, являющийся членом республиканской партии, заявил, что полет «Аполлона 11» не был миссией ООН. Он подчеркнул, что весь проект осуществлялся за счёт народа США, ракет США, а также имеющихся в стране технологий.

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Его заявление вызвало перепалки в сети, некторые пользователи поддержали позицию Рубио, другие же напротив — называли его слова «глупыми и наивными». В частности, такую позицию занял актёр Джейсон Кларк, исполнивший роль Эдварда Уайта.

https://twitter.com/THR/status/1036222223961546752

Напомним, фильм «Человек на Луне», в котором Райан Гослинг исполнил роль Нила Армстронга, открыл 75-й Венецианский кинофестиваль. Снял картину режиссёр Дэмьен Шазелл.

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