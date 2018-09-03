Группа «Ленинград» выпустила клип на саундтрек к новому фильму «Гоголь»

Москва, , 08:31 — REGNUM Группировка «Ленинград» выпустила клип на песню «Страшная месть», которая звучит в фильме «Гоголь. Страшная месть». Ролик был опубликован 2 сентября на YouTube-канале кинопроекта.

Зрителям показали историю, произошедшую в театре, который поставил спектакль по повести Николая Гоголя «Вий». Суть происходящего на экране можно описать поговоркой «не рой другому яму». Лидер «Ленинграда» в кадре не появляется, слышен только его голос. В этот раз Сергей Шнуров вновь исполнил роль театрального режиссёра.

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Напомним, на большие экраны российских кинотеатров фильм «Гоголь. Страшная месть» вышел 30 августа 2018 года. 22 августа ИА REGNUM сообщило, что продюсер серии фильмов «Гоголь» Валерий Федорович решил выпустить одноимённый сериал, в саундтрек которого войдут композиции Бориса Гребенщикова и Сергея Шнурова.

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