Пятница, 31 Августа 2018 года
08:17:09 МСК

Как проиграть выборы: вышел трейлер «Главного кандидата» с Хью Джекманом

Культура

Актёр исполнил роль бывшего сенатора США Гэри Харта

Лос-Анджелес, США, 31 августа 2018, 08:04 — REGNUM  Опубликован первый трейлер чёрной комедии «Главный кандидат» (The Front Runner), в которой Хью Джекман исполнил роль бывшего сенатора и кандидата в президенты США Гэри Харта. Ролик был выложен 30 августа на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures.

Снял картину режиссёр Джейсон Райтман. Фильм расскажет о президентской компании, которую Харт проводил в 1988 году. Бывший сенатор вынужден был тогда выйти из гонки после того, как СМИ опубликовали информацию о его личной жизни. Создатель фильма заявил, что зрители увидят «десятки разных точек зрения».

Читайте также: Деятели кино написали письмо в поддержку руководства Фонда кино

Напомним, Джейсон Райтман снял такие фильмы, как «Джуно» (2007), «Бедная богатая девочка» (2011) и «День труда» (2013). Последней актёрской работой Хью Джекмана является роль Финеаса Тейлора Барнума в фильме «Величайший шоумен».

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел второй трейлер фильма «Человек на луне» с Райаном Гослингом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинотрейлеры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить