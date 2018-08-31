Как проиграть выборы: вышел трейлер «Главного кандидата» с Хью Джекманом

Лос-Анджелес, США, , 08:04 — REGNUM Опубликован первый трейлер чёрной комедии «Главный кандидат» (The Front Runner), в которой Хью Джекман исполнил роль бывшего сенатора и кандидата в президенты США Гэри Харта. Ролик был выложен 30 августа на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures.

Снял картину режиссёр Джейсон Райтман. Фильм расскажет о президентской компании, которую Харт проводил в 1988 году. Бывший сенатор вынужден был тогда выйти из гонки после того, как СМИ опубликовали информацию о его личной жизни. Создатель фильма заявил, что зрители увидят «десятки разных точек зрения».

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Напомним, Джейсон Райтман снял такие фильмы, как «Джуно» (2007), «Бедная богатая девочка» (2011) и «День труда» (2013). Последней актёрской работой Хью Джекмана является роль Финеаса Тейлора Барнума в фильме «Величайший шоумен».

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