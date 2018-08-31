Деятели кино написали письмо в поддержку руководства Фонда кино

Москва, , 04:28 — REGNUM Константин Эрнст, Алексей Учитель, Федор Бондарчук и другие режиссеры и деятели кино написали письмо главе Минкульта РФ Владимиру Мединскому в поддержку действующего руководства Фонда кино, сообщают «Ведомости».

В письме высказывается поддержка нынешнему руководителю фонда Антону Малышеву. Подписанты просят министра культуры оставить команду работать и дальше на своих постах.

Письмо гласит, что за последние три года кассовые сборы от отечественных кинофильмов увеличились вдвое, что, по мнению подписантов, является результатом «слаженной работы» Фонда кино и Минкульта. Всего под обращением подписались 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в устав Фонда кино были внесены организационные изменения. В новой редакции устава предусмотрено введение такой структуры как совет фонда. Этот совет должен принимать участие в управлении фондом. Помимо этого, новый устав ограничивает срок действия полномочий руководителей Фонда кино.

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