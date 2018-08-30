Студия DC запустит собственный потоковый сервис уже в сентябре

Лос-Анджелес, США, , 11:49 — REGNUM Студия DC намерена запустить собственный потоковый сервис 15 сентября 2018 года, об этом журналистам сообщил продюсер Кевин Смит. Его слова 29 августа передал портал The Verge.

https://twitter.com/verge/status/1034962263243935744

Премьеру своего первого оригинальное шоу компания намерена провести 3 октября 2018 года в рамках фестиваля Comic Con. А первый эпизод сериала будет выложен на сайте потоковой службы 12 октября 2018 года.

Сообщается также, что стриминг-сервис будет транслировать множество других оригинальных сериалов, в числе которых будет НВ-версия анимационного шоу «Бэтмен», которое выходило на канале Fox в период с сентября 1992 года по сентябрь 1995 года.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Warner Bros. объявила о запуске этой платформы в апреле 2017 года. В ноябре 2017 года стало известно, что DC выпустит специально для неё сериал про Харли Квин, который будет состоять из 26 эпизодов.

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