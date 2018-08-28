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Netflix опубликовал первые кадры финального сезона «Карточного домика»

Культура

Продолжение шоу компания выложит на своём сайте 2 ноября 2018 года

Нью-Йорк, США, 28 августа 2018, 15:16 — REGNUM  Телеканал Netflix выложил в сеть первые кадры шестого сезона сериала «Карточный домик». Фотографии были опубликованы 27 августа на Twitter-странице сериала.

https://twitter.com/seewhatsnext/status/1034087579807698944

Ранее компания объявила о том, что в шестом и заключительном сезоне популярной политической драмы компанию Робин Райн составят персонажи, которых сыграют Дайан Лейн («Неверная»), Грег Киннир («Такой же не такой, как я») и Коди Ферн («Последний раз, когда я видел Ричарда»). Теперь поклонники шоу могут увидеть их в образе.

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Напомним, все актёры были представлены Netflix как семейство Шепард, владеющее промышленным конгломератом Shepherd Unlimited. Финальный сезон «Карточного домика» Netflix выложит на своём сайте 2 ноября 2018 года.

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