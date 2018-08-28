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Автор сериала «Гравити Фолз» заключил многолетний контракт с Netflix

Культура

Алекс Хирш будет работать над созданием анимационных сериалов для взрослых

Нью-Йорк, США, 28 августа 2018, 12:27 — REGNUM  Создатель сериала «Гравити Фолз» Алекс Хирш заключил контракт с компанией Netflix, работы аниматора расширят взрослый контент потоковой службы. Об этом 27 августа сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1034210963396993024

Издание отмечает, что Хирш заключил с Netflix многолетнее соглашение. Аниматор признался журналистам — его очень волнует то, что он встал в ряды множества талантливых людей, работающих в Netflix.

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Напомним, как ранее соообщало ИА REGNUM, за свою работу над созданием анимационного шоу «Гравити Фолз» Алекс Хирш получил премии «Энни» и BAFTA. Было выпущено два сезона сериала, впоследствии шоу получило продолжение в виде комикса, который публиковала газета The New York Times.

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