Юрий Колокольников снимется в самом высокобюджетном фильме Netflix

Москва, , 14:51 — REGNUM Российский актёр Юрий Колокольников, исполнивший в сериале «Игра престолов» роль Стира (предводителя клана теннов, одного из кланов одичалых) снимется в новом фильме Netflix и Майкла Бэя 6 Underground. Об этом 27 августа сообщил журнал «Афиша».

Как пояснил журналистам специалист по подбору актёров Ричард Кук, съёмки картины начнутся в конце сентября 2018 года, они будут проходить в Италии. Кук добавил — он рад тому, что Колокольникову удалось попасть в проект, в особенности потому, что на данный момент 6 Underground является самым высокобюджетным фильмом компании Netflix.

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Напомним, Юрий Колокольников окончил Щукинское театральное училище в 2000 году. Он работал с такими режиссёрами как Пётр Тодоровский, Михаил Пташук, Владимир Меньшов и Кирилл Серебренников. В образе Стира актёр появился в четвертом сезоне сериала «Игра престолов».

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