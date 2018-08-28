Алек Болдуин присоединился к проекту фильма о Джокере

Лос-Анджелес, США, , 08:01 — REGNUM Алек Болдуин снимется в новом фильме о Джокере, над созданием которого работает режиссёр Тодд Филлипс. Об этом 27 августа сообщил портал Deadline.

По имеющейся информации, в новой картине Болдуин исполнит роль Томаса Уэйна — погибшего отца Брюса Уэйна (Бэтмана). Стоит отметить, что кинокомпания Warner Bros. пока что не подтвердила эту информацию. Съёмки новой картины начнутся 10 сентября 2018 года. Известно, что в проекте также принимают участие такие актёры, как Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц, Марк Марон и Фрэнсис Конрой.

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Стоит напомнить читателям, что в ранних комиксах про Бэтмена убийца был простым грабителем, однако в первом фильме Тима Бёртона, который вышел в 1989 году, это преступление совершил именно Джокер.

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