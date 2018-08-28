Названы самые популярные российские фильмы 2010-х годов

Москва, , 04:19 — REGNUM Самые популярные отечественные картины последнего десятилетия — «Время первых», «Движение вверх» и «Салют-7». Об этом говорится в исследовании портала «Кино Mail.Ru», приуроченного к Дню российского кино.

Другими популярными картинами, снятыми в России в 2011—2018 годах, стали «Экипаж», «Битва за Севастополь», «Дурак». Рейтинг составлен на основе зрительских оценок.

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Драма «Остров» Павла Лунгина с Петром Мамоновым в главной роли стала самой востребованной у зрителей картиной в 2001—2010 годах. Далее идут «Брестская крепость», «В августе 44-го», «Адмиралъ», «Мы из будущего», «О чем говорят мужчины».

Ключевой картиной последнего десятилетия ХХ века зрители сочли «Брата» Алексея Балабанова. Главного героя фильма сыграл Сергей Бодров-младший. На втором месте — «Ворошиловский стрелок», на третьем — «Брат-2». Также отмечены «Сибирский цирюльник», «Страна глухих» и «Особенности национальной охоты».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа отмечается День российского кино. В этот день в 1919 году был издан декрет Совнаркома о национализации кинодела, после чего вся фото‑ и кинематографическая промышленность и торговля перешла в ведение Народного комиссариата просвещения.

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