Азия Ардженто покинула шоу «X-фактор Италия» из-за секс-скандала

Рим, , 12:01 — REGNUM Скандальная актриса и режиссёр Азия Ардженто покинула проект «X-фактор Италия», руководство шоу решило уволить её с должности судьи. Об этом 27 августа сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Тем не менее, она будет присутствовать в первых семи эпизодах нового сезона, которые были сняты летом 2018 года. Руководство канала Sky Italia заявило, что оно не хочет наказывать 40 тыс. человек, которые проходили первоначальный кастинг.

Напомним, в мае 2018 года ИА REGNUM сообщило: во время церемонии закрытия Каннского кинофестиваля Азия Ардженто заявила, что продюсер Харви Вайнштейн изнасиловал её в 1997 году в Каннах.

Читайте также: Эмма Уотсон может сняться в новой экранизации романа «Маленькие женщины»

Позже, в августе 2018 года актёр Джимми Беннетт заявил, что Азия Ардженто занималась с ним сексом в одном из отелей Лос-Анджелеса в 2013 году, когда ему было 17 лет (возраст согласия в штате Калифорния (США) наступает с 18 лет). Чтобы не доводить дело до суда, Ардженто выплатила Беннетту $380 тыс. 42-летняя актриса признаёт факт выплаты денежных средств, но отрицает выдвинутые обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Итальянская звезда, обвинявшая Вайнштейна, оказалась в «его шкуре»