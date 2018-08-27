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Эмма Уотсон может сняться в новой экранизации романа «Маленькие женщины»

Культура

Переговоры по поводу участия в проекте сейчас также ведут Мэрил Стрип, Лора Дерн и Сирша Ронан

Лос-Анджелес, США, 27 августа 2018, 11:35 — REGNUM  Эмма Уотсон может составить компанию Мэрил Стрип на съёмочной площадке фильма «Маленькие женщины» режиссёра Греты Гервиг. Об этом 27 августа сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1033981450150916096

Сейчас актриса ведет переговоры с продюсерами, если они пройдёт удачно, то Уотсон достанется роль, на которую ранее претендовала Эмма Стоун (актриса вынуждена была отказаться от роли из-за совпадения графиков). Стоит отметить, что Мэрил Стрип, Лора Дерн и Сирша Ронан пока что не заключили контракт со студией, они также ведут переговоры по поводу участия в проекте.

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Напомним, предыдущая экранизация романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» вышла в 1994 году, главные роли в фильме исполнили Вайнона Райдер, Кристиан Бэйл, Сьюзан Сарандон и Кирстен Данст.

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