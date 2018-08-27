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Шевалье де Брильи оживёт в фильме «Гардемарины IV»

Культура

Михаил Боярский снимется в новой картине Светланы Дружининой

Шевалье де Брильи оживёт в фильме «Гардемарины IV»
Цитата из к/ф «Гардемарины, вперед!» реж. Светлана Дружинина. 1987. СССР
Михаил Боярский в роли дипломата Шевалье де Брильи

Москва, 27 августа 2018, 11:15 — REGNUM  В фильме «Гардемарины IV» появится герой Михаила Боярского шевалье де Брильи, создатели картины решили оживить персонажа, который погиб в финале ленты «Виват, гардемарины!». Об этом 27 августа сообщило издание «Собеседник».

События будущего фильма будут происходить во время Русско-турецкой войны 1787 года. Кристина Орбакайте сыграет роль Екатерины II, в картине также снимутся такие известные актёры, как Дмитрий Харатьян, Ольга Машная и Александр Домогаров. В центре повествования будут находиться дети главных героев предыдущих фильмов Светланы Дружининой.

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Напомним, в «Гардемаринах IV» также появится актёр Александр Панкратов-Чёрный, ранее актёр опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой он предстал в образе мужа героини, роль которой досталась Анне Семенович.

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