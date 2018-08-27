Амбициозный дебют Орсона Уэллса в российский кинотеатрах

Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM В российских кинотеатрах 8 сентября состоится ретроспектива картины «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Проект «Иноекино» покажет фильм в кинотеатрах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

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Почти никто не начинает работу в кино с постановки полнометражного фильма. Поэтому трудно представить, что 24-летний молодой человек, знакомый с профессиональным кинематографом лишь как зритель, может создать достойный полнометражный фильм. Еще сложнее вообразить, что эту картину признают шедевром. Однако в 1941 году именно это и произошло — в прокат вышел дебют Орсона Уэллса «Гражданин Кейн».

«Не так часто фильмы 24-летних дебютантов попадают в списки «лучших фильмов всех времён и народов». Фильм «Гражданин Кейн» стал поводом для десятков книг, сотен статей, бесчисленных разговоров в кулуарах киношкол и кафе кинотеатров… — отмечает кинокритик и постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Тёткин. — Для желающих узнать историю создания шедевра можно посоветовать посмотреть недавнее документальное кино «Битва за Гражданина Кейна» или многочисленные доступные интервью самого режиссёра».

А началось всё с президента фирмы RKO Pictures Джорджа Шеффера, который задумал вывести компанию на новый уровень и омолодить её, влив в компанию новую кровь. Взгляд Шеффера упал на режиссёра нашумевшей радиопостановки по роману Герберта Уэллса «Война миров» Орсона Уэллса.

В качестве первого фильма новоиспеченный кинорежиссер выбрал адаптацию повести «Сердце тьмы» Джозефа Конрада. Над сценарием Уэллс работал совместно с Херманом Дж. Манкевичем. Именно он предложил взять за основу биографию американского медиамагната, создателя сенсационности как критерия продажи газет и основателя «жёлтой журналистики» Уильяма Хёрста. Хотя биографии персонажа и прототипа полностью не совпадают, в картине присутствуют дословные цитаты Хёрста. Например, Кейн повторяет телеграмму медиамагната своему корреспонденту на Кубу: «Не уезжайте. Вы обеспечиваете иллюстрации, а я обеспечу войну».

«Как порою огранённый мастером алмаз со вполне счётным количеством граней дарит ценителям роскоши и красоты мириады радужных переливов и нюансов цвета, так и эта картина порождает целый веер часто противоречивых интерпретаций. О чём она? Да, о роскоши и власти, бриллиантах и статуях. Да, о предательстве себя и нехватки любви родителей, которую нельзя ничем восполнить. Да, о разительно разных взглядах на одну сложную личность, которую нельзя понять до конца. Да, об искусстве. Да, о «патриотизме» и «американизме», истории, политике, манипуляции, попытке купить счастье. Да, о болезненной гордыне (которая знакома нам в трагедиях ещё с античности, где герои бросали вызов судьбе)…Список тем условных школьных сочинений может быть почти бесконечным. При этом парадоксально в картине есть место юмору, музыке, чистому развлечению. Это менее всего «заумное», «высоколобое» кино, — подчеркивает Дмитрий Тёткин.

«И сейчас в этом фильме многое выглядит на удивление современно (например монтаж, игра с «хроникой», драматургия и режиссура). Что-то старомодно (например работа с музыкой, репризность диалогов, где каждая реплика должна обязательно быть «изобретательной и запоминающейся», кинопроекция на задниках в спецэффектах). Однако и сам этот фильм, безусловно, являет собой историю кино в чистом виде. И можно позавидовать всем, кто только открывает для себя это кино и режиссера. Хотя от эпохи Гуттенберга мы незаметно перешли в эпоху Цукерберга, но вопросы влияния на общественное мнение, политических технологий не только не отошли на второй план, а стали чуть ли не главными. Сейчас нас окружают новые кейны и законодатели того, как нужно понимать реальность. На этом фоне «старый добрый мир», где диктаторы выступали по радио, а мальчики с газетами выкрикивали новости на рыночных площадях, кажется почти поводом для ностальгии».

Картина получила восторженные отзывы кинокритиков. Босли Краузер из New York Times писал, что фильм «близок к тому, чтобы называться самой блестящей картиной из когда-либо снятых в Голливуде». Тем не менее большим зрительским успехом «Гражданин Кейн» едва ли мог похвастать. Причиной тому стала война Хёрста против Уэллса — он запретил упоминать о картине в своих газетах, которые в то время составляли основную часть печатной продукции в США. Изначально фильм потерпел финансовый крах и стал прибыльным лишь после серии повторных прокатов.

Показ «Гражданина Кейна» пройдет в кинотеатрах «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Победа» (Новосибирск), а также в «Доме кино» (Екатеринбург). В Петербурге фильм представит кинокритик и киновед Михаил Трофименков, в Екатеринбурге — культуролог и кандидат философских наук Георгий Цеплаков, в Новосибирске — программный директор кинотеатра «Победа» Максим Селезнёв.

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