Телеканал CW назвал дату выхода кроссовера комикс-вселенной Arrowverse

Бербанк, США, , 15:53 — REGNUM Телеканал The CW Television Network обнародовал дату показа кроссовера киновселенной Arrowverse, частью которой являются такие персонажи из комиксов DC, как Флэш, Стрела и Супергёрл. Об этом 21 августа сообщила официальная Twitter-страница компании.

https://twitter.com/TheCW/status/1032054747920920576

Всего будет выпущено три эпизода, первый из них будет посвящён Флэшу, он выйдет 9 декабря 2018 года, серию про Стрелу зрители увидят 10 декабря, а эпизод с Супергёрл CW покажет 11 декабря.

Читайте также: Создатели «Рика и Морти» выпустили тизер-трейлер в стиле «Людей Икс»

Напомним, CW выпускает подобные кроссоверы ежегодно. Стоит отметить, что в данном выпуске Arrowverse впервые появится такой персонаж, как Бэтвумен, которую сыграла актриса Руби Роуз.

Читайте ранее в этом сюжете: Роботмана в сериале по комиксу «Роковой патруль» озвучит звезда «Мумии»