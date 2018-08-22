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Телеканал CW назвал дату выхода кроссовера комикс-вселенной Arrowverse

Культура

Зрители смогут увидеть три перекрёстных эпизода в декабре 2018 года

Бербанк, США, 22 августа 2018, 15:53 — REGNUM  Телеканал The CW Television Network обнародовал дату показа кроссовера киновселенной Arrowverse, частью которой являются такие персонажи из комиксов DC, как Флэш, Стрела и Супергёрл. Об этом 21 августа сообщила официальная Twitter-страница компании.

https://twitter.com/TheCW/status/1032054747920920576

Всего будет выпущено три эпизода, первый из них будет посвящён Флэшу, он выйдет 9 декабря 2018 года, серию про Стрелу зрители увидят 10 декабря, а эпизод с Супергёрл CW покажет 11 декабря.

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Напомним, CW выпускает подобные кроссоверы ежегодно. Стоит отметить, что в данном выпуске Arrowverse впервые появится такой персонаж, как Бэтвумен, которую сыграла актриса Руби Роуз.

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