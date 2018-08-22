Создатели «Рика и Морти» выпустили тизер-трейлер в стиле «Людей Икс»

Атланта, США, , 11:49 — REGNUM Создатели популярного мультсериала «Рик и Морти» выложили в сеть тизер-трейлер четвёртого сезона шоу, который выполнен в стилистике мультфильмов серии «Люди Икс». Видео было опубликовано 21 августа на официальной странице сериала в Twitter.

https://twitter.com/RickandMorty/status/1031938112816140288

Ролик длится всего 15 секунд, по сути он представляет собой заставку, похожую на ту, что показывали перед началом эпизодов X-Man. Профессор-алкоголик и его внук представлены в образе супергероев.

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Напомним, анимационный сериал «Рик и Морти» выходит на телеканале Cartoon Network в рамках рубрики Adult Swim с октября 2013 года. Создателями шоу являются Джастин Ройланд и Дэн Хармон.

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