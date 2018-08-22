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Netflix выложил в сеть трейлер фильма со звездой «Мира Дикого запада»

Культура

Джеффри Райт исполнил роль эксперта по волкам

Нью-Йорк, США, 22 августа 2018, 14:29 — REGNUM  Компания Netflix выпустила трейлер предстоящего психологического триллера «Придержи тьму», главную роль в котором исполнил Джеффри Райт, хорошо знакомый зрителям по сериалу «Мир Дикого запада». Ролик был опубликован 21 августа на официальном YouTube-канале Netflix.

Сюжет картины расскажет о событиях, которые развернулись в снежной пустыне Аляски, куда для помощи в расследовании смерти троих детей вызвали двух экспертов по волкам. В фильме также снялись Александр Скарсгорд и Райли Кио.

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Напомним, мировая премьера фильма «Придержи тьму» состоится 28 сентября 2018 года. Снимал картину режиссёр Джереми Солнье («Зелёная комната», сериал «Настоящий детектив»).

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