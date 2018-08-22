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Андрей Федорцов обвинил себя в смерти Сергея Бодрова

Культура

Актёр рассказал о том, как получилось так, что Бодров отправился в Кармадонское ущелье

Москва, 22 августа 2018, 11:36 — REGNUM  Актёр Андрей Федорцов признался журналистам, что он чувствует личную ответственность за смерть Сергея Бодрова-младшего. Он рассказал об этом 21 августа в эфире телеканала «Россия 1».

Однажды актёр рассказал Бодрову о том, что он вместе с Константином Хабенским снимался в эпизодах сериала «Убойная сила», съёмки проходили в Кармадонскоем ущелье. Федорцов тогда поделился с Бодровым своими впечатлениями и рассказал о красоте тех мест. Он признался, что до сих пор у него и у Хабенского возникает ощущение, что это они послали кинематографиста на смерть.

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Напомним, Сергей Бодров и его съёмочная группа погибли 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в результате схода лавины. Андрей Федорцов и Сергей Бодров познакомились на съёмках фильма «Брат».

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