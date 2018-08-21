Звезда «Очень странных дел» рассказала про одну из идей третьего сезона шоу

Нью-Йорк, США, , 13:34 — REGNUM В основу одной из идей третьего сезона сериала Netflix «Очень странные дела» ляжет комедийный фильм «Флетч» 1985 года, который снял режиссёр Майкл Ритчи. Главную роль в этой картине исполнил Чеви Чейз. Об этом 20 августа рассказал портал /Film.

Дэвид Харбор, сыгравший в сериале роль местного шерифа, рассказал, что Мэтт и Росс Дафферы (создатели шоу) придумали нечто, чего зрители не ожидают от сериала «Очень странные дела», от вселенной Стивена Спилберга и от третьего сезона, который обещает быть весьма «тёмным».

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Напомним, 16 июля 2018 года ИА REGNUM опубликовало первый тизерный ролик сериала «Очень странные дела». Первая серия продолжения выйдет в октябре 2018 года.

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