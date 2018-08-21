Netflix выпустил трейлер фильма «Король вне закона» с Крисом Пайном

Нью-Йорк, США, , 09:01 — REGNUM Телеканал Netflix выпустил трейлер фильма «Король вне закона» (Outlaw King), который снял режиссёр Дэвид Маккензи («Любой ценой», «Бабник»). Ролик был опубликован 20 августа на YouTube-канале компании.

Главные роли в фильме исполнили Крис Пайн («Чудо-женщина»), Аарон Тейлор-Джонсон («Мстители: Эра Альтрона», «Пипец»), Флоренс Пью («Пассажир») и Бен Фостер («Варкрафт»). Фильм расскажет о жизни Роберта I Брюса, одного из величайших королей Шотландии.

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Напомним, режиссёр Дэвид Маккензи родом из Шотландии, является одним из основателей кинокомпании Sigma Films. Премьера его новой киноработы «Король вне закона» пройдёт 6 сентября 2018 года в рамках 43-го Международного кинофестиваля в Торонто.

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