Киану Ривза подвела память: актёр женат на Вайноне Райдер уже 25 лет

Лос-Анджелес, США, , 08:40 — REGNUM Вайнона Райдер заявила, что она вышла замуж за Киану Ривза во время съёмок фильма «Дракула», которые проходили в Румынии в 1992 году. Слова актрисы 20 августа передал портал CNN.

«Нет, клянусь богом, я думаю, что мы женаты в реальной жизни», — сказала Райдер в интервью журналистам, пояснив, что при съёмках сцены бракосочетания режиссёр Фрэнсис Форд Коппола использовал настоящего румынского священника.

После этого актриса обратилась к своему партнёру по фильму «Пункт назначения: Свадьба» с вопросом. Она спросила Ривза — неужели он не помнит, что они оба сказали «да» во время обряда бракосочетания. При этом актриса добавила, что церемония проходила в День святого Валентина.

Читайте также: На международном фестивале в Оренбурге представят орский проект «Колобанга»

"О, черт возьми, мы женаты», — ответил Киану Ривз.

Напомним, мировая премьера фильма «Дракула» Фрэнсис Форд Копполы и Тода Броунинга прошла 12 февраля 1992 года. В США его посмотрели около 20 млн зрителей, сумма общемировых сборов картины составила более $215 млн (при бюджете $40 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Комедия про Крымский мост выйдет на большие экраны уже осенью