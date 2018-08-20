Школы Ростовской области примут почти 44 тыс. первоклассников

Ростов-на-Дону, , 22:20 — REGNUM В Ростовской области 1 сентября 2018 года впервые за парты сядут около 44 тыс. учеников. Всего в регионе приступят к школьным занятиям почти 419 тыс. ребят — на 4 тыс. детей больше, чем в 2017 году. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе донского губернатора 20 августа.

Предпринять исчерпывающие меры безопасности необходимо при подготовке к новому учебному году. Об этом шла речь на заседании областной антитеррористической комиссии.

«Задача — обеспечить общественную безопасность во время проведения Дня знаний», — подчеркнул глава Донского региона Василий Голубев.

Отмечается, что в День знаний распахнут двери для учеников 1 тыс. 145 общеобразовательных школ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выросло количество учащихся и в школах Ростова-на-Дону. 1 сентября за парты сядет 100 тыс. 551 школьник. Для сравнения: в 2017 году в ростовских школах обучалось на 1 тыс. 106 ребят меньше. Вместе с тем в новом учебном году более чем на 20% (около 1 тыс. детей) увеличится число юных горожан, обучающихся во вторую смену, в связи с тем, что несколько учреждений будут закрыты на ремонт.

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https://regnum.ru/news/cultura/2452454.html