В Ростове-на-Дону стало больше школьников – на 1,2%

Ростов-на-Дону, , 14:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону выросло количество учащихся в школах. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города-миллионника 23 июля, 1 сентября за парты сядет 100 тыс. 551 школьник.

Для сравнения: в 2017 году в ростовских школах обучалось 99 тыс. 445 школьников. Таким образом рост численности учащихся составил 1,2%.

Вместе с тем в наступающем учебном году более чем на 20% (около 1 тыс. детей) увеличится число юных горожан, обучающихся во вторую смену. Это связано с тем, что несколько учреждений будут закрыты на ремонт. Это три лицея и одна школа, ученики которых будут получать знания в других общеобразовательных учреждениях.

Как отметил сити-менеджер города Виталий Кушнарев, к 15 августа все общеобразовательные учреждения должны быть полностью готовы к приёму учеников.

«Важно не только завершить к этому сроку все запланированные ремонтные работы, а тщательно проверить качество их исполнения, убедиться в том, что в школах донской столицы созданы комфортные и безопасные условия пребывания детей, причем как в самих зданиях школ, так и на прилегающей к ним территории», — сказал градоначальник.

По мнению городских властей, здания должны быть безопасны, соответствовать требованиям Госпожнадзора и Роспотребнадзора. На эти цели из муниципального бюджета выделено более 218 млн рублей, которые направлены на ремонт помещений.